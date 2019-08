El jefe de la agencia en INSSJP – PAMI de José C. Paz adelantó las obras que iniciaron en la oficina...

Según Pazos, “la gente tiene muchos reclamos a nivel local, desde luminarias, asfalto, cloacas, y todo lo que falta en José C. Paz, a lo que nosotros decimos que todo eso se soluciona con gente idónea en cada cargo, y administrando bien los recursos”. “Tenemos que pensar en el distrito de los próximos años, para lograr consolidación, progreso y mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos”, opinó.

El concejal sostiene que los vecinos también acompañan a María Eugenia Vidal “por todo lo que hizo la provincia de Buenos Aires en José C. Paz”. A su vez, le pidió al ciudadano paceño “que acompañen al presidente” Mauricio Macri.

“Estamos contentos por el apoyo de la gente que viene acompañando este proyecto local, que viene de cinco años de trabajo continuo, con la idea firme de que José C. Paz necesita un cambio”, comentó, con la expectativa de “hacer una buena elección reforzando el mensaje de que el domingo la gente vaya a votar”.

A días de las elecciones primarias, el precandidato a intendente de José C. Paz de Juntos por el Cambio, Ezequiel Pazos, se refirió a los reclamos que manifiestan los vecinos, y explica por qué, desde su espacio, son la alternativa más concreta para gestionar “bien los recursos”.

Pazos: Los problemas de José C. Paz “se solucionan gestionando con funcionarios idóneos”