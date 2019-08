Y agregó: “En momentos tan difíciles del país, donde ellos no pueden sacar una entrada para un espectáculo, Leo se encargó de ponerles hasta el traslado desde los centros de jubilados hasta cada lugar donde haya función. Se trata de seguir sumando”.

Stella Álvarez, directora de Adultos Mayores, expresó: “Esta es una propuesta de nuestro intendente Leo Nardini, un mimo hacia los más grandes, a ellos no solamente les encanta el recibimiento, porque muchas veces el intendente mismo los recibe, si no que se les ofrece un show dentro del distrito”.

La actriz comentó: “La gente es maravillosa, me encanta encontrarme con mis pares, con personas que tienen ganas de seguir adelante, y además feliz porque esta oportunidad me la está dando nuestro intendente Leo Nardini, un hombre joven que se ocupa de la gente de nuestra edad. Es un mérito de él que nuestros queridos adultos mayores, que tanto necesitan de este tipo de propuestas, puedan ver ‘Influencer Tercera Edad’ de manera gratuita”.