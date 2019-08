El intendente Gustavo Posse anunció que el Municipio seguirá con otros 1000 frentes en lo que resta del año, como parte del plan integral de reparación de veredas.

En el marco del plan integral de reparación de veredas, el Municipio de San Isidro llegó a la número 1000. Y en lo que resta del año trabajará en otros 1000 frentes.

La vereda 1000 fue la de Elena Zabala, vecina de Villa Adelina, que vive en Soldado de Malvinas al 1800.

“Cuando me enteré de este plan me acerqué a una delegación municipal, vinieron a verificar el estado de mi vereda y un árbol que corría riesgo de caerse y fue extraído. En un tiempo prudencial me dejaron la vereda nueva. Hay vecinos que no podían pasar con el cochecito de bebé por el mal estado de la vereda y ahora me agradecen”, dijo.

En ese sentido, el intendente Gustavo Posse señaló: “Estamos muy contentos de llegar a la vereda número 1000. En noviembre de 2018 empezó este plan en el que el Municipio interviene la vereda y el arbolado. Tiene muy buena aceptación por parte de los vecinos”.

Por su parte, Leandro Martín, subsecretario de Espacio Público, enfatizó: “Esto es una decisión política cuyo objetivo es reparar veredas que habían sufrido roturas por el arbolado público, crecimiento de raíces o son inseguras para caminar, además de desentonar con el entorno urbano”.

Y concluyó: “Las tareas son en simultáneo en todas las localidades y nos da mucha alegría anunciar la vereda número 1000”.