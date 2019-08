Por su parte, la presidenta del Club Atlético Los Portones, Jacqueline Sosa, comentó: “Nuestra institución existe hace más de 25 años y, en todo ese tiempo, no tuvimos una ayuda como la que nos dio Tagliaferro”. “Siempre se mostró entusiasmado con la ampliación del playón, para que cada vez se sumen más familias”, sostuvo en referencia al jefe comunal.

