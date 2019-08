Los vecinos del distrito pueden acercarse de 8 a 14 a avenida Liniers 1601, Tigre Centro, para el segundo semestre de los talleres de capacitación laboral que brinda el Municipio de manera gratuita. Se entregarán 200 números diarios, por orden de llegada.

El Municipio abrió las inscripciones para los cursos del segundo semestre de Tigre Instituto Formativo. En su primer día, cientos de vecinos se acercaron a avenida Liniers 1601 para anotarse a los talleres de capacitación laboral que brinda la gestión local de manera gratuita.

Entre las propuestas, se destacan más de 60 cursos en áreas como Administración, Textil, Gastronomía y Técnica. El único requisito es residir en el partido y tener entre 18 y 65 años de edad.

“Me anoté en el curso de Reparación de lavarropas. El mes pasado terminé el de Refrigeración, un curso de 80 horas. La verdad que me parece muy buena esta oportunidad. Yo estoy sin trabajo y con esto tengo una salida laboral, puedo elegir el curso que quiero realizar y en base a eso dedicarme a distintos oficios”, señaló Alberto, vecino de General Pacheco.

Por su parte, Daiana, de Benavídez, expresó: “Es la primera vez que me anoto en los cursos. Me voy a inscribir en Depilación, porque soy manicura y me viene bárbaro para complementar. Estos cursos son buenísimos, nunca estuvo esta posibilidad de capacitarse de manera gratuita; sirve un montón”.

Aquellos vecinos que deseen inscribirse, pueden acercarse de 8 a 14 a avenida Liniers 1601, Tigre Centro, con su documento. Se entregarán 200 números diarios, por orden de llegada y las inscripciones finalizarán una vez que se haya completado el cupo total de inscriptos por curso.