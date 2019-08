De esta manera, la nueva “Tienda Ciudad” está disponible tanto para clientes de la entidad como para no clientes, quienes podrán elegir productos de distintas marcas de primer nivel en una misma plataforma, con descuentos competitivos, mediante una búsqueda sencilla con distintos filtros que permiten personalizarla. La Tienda está operable no sólo para ciudad y provincia de Buenos Aires, sino también para las localidades del interior donde la entidad tiene presencia: Tucumán, Córdoba, Mendoza y Río Cuarto. Y ofrece 10 cuotas sin interés para sus clientes en estas vacaciones de invierno.

Aquellos que aún no tengan la tarjeta de crédito Visa de la entidad, pueden obtenerla de una manera muy sencilla y 100% digital, de forma simultánea con su primera compra en este Market Place. La tarjeta digital del Banco Ciudad es la primera en el mercado en ser ofrecida a través de un comercio digital de forma simultánea a la compra, como medio de pago de la misma. Con sumar al carrito de compra el producto elegido, seleccionar “Tarjeta Digital” como medio de pago y completar el formulario que aparece a continuación, se confirma la compra y la tarjeta le llega al nuevo cliente en el domicilio elegido en el plazo de 7 días. Actualmente, la promoción de tarjeta digital incluye 24 cuotas sin interés en la primera compra en “Tienda Ciudad”, así como emisión y costo de renovación de esta tarjeta bonificados.

Las compras en “Tienda Ciudad”, el Marketplace del Banco Ciudad, ofrecen hasta 24 cuotas sin interés en estas vacaciones de invierno. Accediendo a www.tiendaciudad.com.ar , se puede realizar, de forma muy sencilla, la compra on line de productos de los siguientes rubros: Hogar, Electrodomésticos, Tecnología, Bazar y Decoración, y Cuidado Personal. La búsqueda de los artículos disponibles puede realizarse a través de las categorías planteadas o bien utilizando el propio buscador del sitio.