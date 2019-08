En el marco del 60 aniversario del partido de Escobar, el intendente Ariel Sujarchuk participó de un emotivo homenaje al profesor y abogado Roberto Gaytán, al tiempo que formó parte del acto conmemorativo por los 66 años del Instituto General Belgrano.

“Este homenaje, que tuvo una adhesión unánime de toda la comunidad, no solamente se realiza en memoria de Roberto y de su familia, sino que se enmarca dentro del espíritu del 60 aniversario del partido de Escobar y de los 66 años del Instituto General Belgrano. El mensaje de Roberto, replicado por sus ex alumnos en nuestra comunidad, engrandece el sentimiento de honestidad, coherencia y participación. Este tipo de actos me conmueven personalmente y me impulsan a seguir proyectando el futuro, que también se construye honrando el pasado y a los que aportaron su buen nombre y su tarea cotidiana en la construcción de una sociedad mejor”, expresó Sujarchuk, quien estuvo acompañado por el presidente del Concejo Deliberante, Pablo Ramos; el secretario General, Carlos Alberto Ramil; y alrededor de 120 alumnos, ex alumnos, allegados y familiares del profesor.

Durante el acto, el intendente descubrió una placa e hizo entrega de un reconocimiento a la familia del educador, además de declarar de interés Municipal el 66 aniversario de la institución.

“Queremos agradecer profundamente este homenaje, los gestos, abrazos y saludos. Mi padre supo brindarse a Escobar de diferentes maneras, a través de la abogacía, como político, y desde su compromiso con la gestión pública. Siempre trabajó con respeto hacia los militantes de cualquier signo político, y esta comunidad supo reconocerlo como docente, su principal pasión”, manifestó Natalia Gaytán.

Roberto Ángel Gaytán fue un ex alumno, profesor y miembro del Consejo Directivo del Instituto General Belgrano. Se recibió de abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires con diploma de honor. Además, se desarrolló como vicepresidente del Colegio de Abogados de Zárate-Campana y fue dos veces concejal por la Unión Cívica Radical en el período comprendido entre 1983 y 1993.