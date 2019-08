Entre las intervenciones más relevantes, se destacan, la avenida Mario Bravo en General Pueyrredón; la pavimentación de calle Rivadavia en San Fernando; el Camino Centenario de la ciudad de La Plata; la avenida Gáspar Campos que conecta a los municipios de San Miguel y José C. Paz; y la pavimentación de la Avenida de Los Inmigrantes, entre Calle 1355 y Ruta Provincial 53 en Florencio Varela, entre otras.

En este sentido la gobernadora, María Eugenia Vidal, sostuvo: “Este asfalto no es una cuestión estética, significa inclusión, seguridad, salud. Permite que las ambulancias y los patrulleros entren a los barrios para asistir a los vecinos, que el colectivo pase, y que miles de chicos puedan ir a la escuela cada vez que llueve sin tener que ponerse una bolsita en las zapatillas para que no se embarren. El asfalto es un cambio concreto que estamos haciendo realidad en toda la Provincia para que los bonaerenses vivan cada vez mejor”.

Estos trabajos no sólo aumentan la seguridad vial, por el mejoramiento del estado de la calzada, y de la señalización vertical y horizontal, sino también, optimizan considerablemente la transitabilidad, brindando mayor seguridad y confort a los vecinos bonaerenses.