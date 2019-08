“No solo el servicio tendrá costos más accesibles sino que también estará disponible en lugares donde hoy no los puede tener nadie”, indicó Sujarchuk, quien aclaró que, cuando termine la etapa promocional, el Municipio exigirá para brindar el servicio, tener las tasas municipales al día.

“Que la Municipalidad le dé más alternativa al vecino, hace que los jugadores más importantes se acerquen a la gente de otra manera”, comentó el alcalde, quien aclaró que esta iniciativa no busca “reemplazar a las grandes empresas”

En un encuentro con periodistas de la región, el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, dio detalles sobre el sistema de televisión por cable, Internet y telefonía IP que brindará el Municipio a un costo más accesible y con disponibilidad en zonas donde las cableras no llegan.