Por otro lado, se realizó mantenimiento y limpieza en general del predio, mantenimiento del césped, se puso en valor la administración con la compra de tecnología, estufas y remodelaciones de las instalaciones, se repararon baños y luminarias y se hicieron fumigaciones y desratizaciones. También se incorporó equipamiento que antes no había, como cuatro motos para la recolección de residuos y traslados, dos elevadores neumáticos para nichos y tareas en general, un tractor para cortar el césped, desmalezadora, hidrolavadora, motosierras y herramientas manuales.

La Municipalidad de Tres de Febrero llevó a cabo distintas acciones para mejorar el Cementerio Municipal de Tres de Febrero, ubicado en Luis Ángel Firpo 9600, Pablo Podestá. Al asumir esta gestión en 2015, se encontró con una dependencia totalmente abandonada y que precisaba no sólo de varias obras básicas, sino también de medidas que apunten a reconocer los derechos y el trabajo realizado por los empleados. Para eso, se pasó a efectivizarlos y a pagarles todas las horas de trabajo. Además, se sancionó a los que no cumplían sus funciones dentro de las normas municipales.

A fines de 2015 comenzó una transformación de este espacio, que se encontraba en estado de abandono y ahora cuenta con mejoras en infraestructura, edilicias, mayor equipamiento y con empleados que no sufren precarización laboral.