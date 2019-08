El Museo de la Ciudad llenó de asombra a los vecinos con la original temática de ‘Cuentos de terror’ en lo que fue el gran cierre de dos semanas de propuestas culturales gratuitas con teatro infantil y cine en el Teatro Martinelli, Concejo Deliberante, Centro Universitario Municipal, Polideportivo 6 y centros culturales. “Han pasado más de 25 mil personas en todas las funciones y nos pone muy contentos generar estos espacios para el vecino con una cartelera llena de propuestas con artistas sanfernandinos”, sostuvo el director de Cultura, Néstor Torchia.

El director del Turismo y Cultura, Néstor Torchia, estuvo presente en la jornada final que convocó a chicos, padres y abuelos para una exhibición de arte en vivo, con una original propuesta de explorar con linterna en mano en maravilloso mundo creado de ‘Cuentos de Terror’. “Fueron dos semanas de vacaciones de invierno con el Municipio realmente muy cerca de todas las familias”, afirmó.

En este sentido, destacó: “En todos los lugares hemos tenido espectáculos como en el Teatro Martinelli, Concejo Deliberante, Polideportivo 6 y los distintos centros culturales. Han pasado más de 25 mil personas en todas las funciones y nos pone muy contentos generar estos espacios para el vecino con una cartelera llena de propuestas con artistas sanfernandinos. Todas las propuestas que se han brindado han sido gratuitas por lo que poder llegar a los vecinos en estos tiempos que es tan caro comprar una entrada nos da gran satisfacción”.

Las familias sanfernandinas coparon todas las salas y sedes durante las vacaciones de invierno. Natalia y su hija Agus visitaron el Concejo Deliberante. “Es buenísimo para ellos, la verdad que sí. Nosotros disfrutamos acompañándolos también. Es el tercer año que estamos viniendo y nos encantan los espectáculos que hay. Siempre bien organizado y nunca nos quedamos afuera”, afirmó la madre. Por su parte, Juan y su hija Morena, coincidieron: “Está muy bueno porque nos da la posibilidad de tener algo para los chicos y en se hace caro en general pagar una entrada. Hemos ido también a los polideportivos y los centros culturales”.

Por su parte, Sandra llevó a sus sobrinos y primos al Teatro Martinelli. “Me parece bárbaro, el año pasado vine a todos los días con la nena. Me mude ahora a este barrio y me encanta seguir teniendo opciones como este Teatro Martinelli que súper aprovechamos”, comentó. Allí también estaba Lorena junto a sus hijas Olivia y Paloma, quien dijo: “Hermoso, ya vinimos otros años y sabemos que nos espera un lindo show. La sala es divina, vimos cómo se renovó y nos fascina como está. Las nenas están muy entretenidas”.

En el Museo de la Ciudad, fueron miles de vecinos los que vivieron una noche sin igual. El sanfernandino Román consideró que “está buenísimo esto que hicieron, venimos siempre al cierre y no podíamos faltar esta vez; no me lo imaginaba tan sorprendente y es una linda salid para la familia”. Su hija Brisa dijo: “Estuvo copado, me encantó. Vi zombies y monstruos, está súper divertido”.

Otro vecino, Jorge, opinó: que “es espectacular, la verdad que tenía expectativas de otras veces que vine y me han colmado todas las expectativas”. Su hijo Matías comentó su experiencia. “Muy buena la muestra, vi zombies, chupa cabras, vampiros y mucho más. Me vine con mamá, mi hermanita y dos primas”, afirmó. Y por último, la pequeña Pilar expresó: “La estoy pasando bien porque es muy divertido. Nos fuimos sacando fotos con todos los monstruos”.