“Tenemos que enfrentar esta elección con humildad y argumentos. Sabemos que no hay un solo dato económico y social que haya mejorado con el gobierno de Cambiemos. Venían a corregir parte de los errores del pasado y no pudieron corregir uno solo. Eso lo tiene que saber el vecino, que también tiene que saber que otra Argentina es posible”, finalizó.

“Este gobierno no tiene un solo logro que mostrar, y eso pasa en las gestiones de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal”, aseveró. “El vecino que en 2015 votó con cierta esperanza hoy está desilusionado y cree que fue estafado. Cuando hicieron campaña no dijeron la verdad. El gobierno de Cambiemos perpetró una estafa electoral”, completó.

El ex legislador sostuvo luego que la gobernadora “es parte de la gran estafa electoral que se eligió en el 2015”. “Uno ve todos los días como intentan, desde el discurso, cambiar la realidad, una realidad que se ve todos los días en la calle, con la economía que no cierra, el desempleo que aumenta y la cantidad cada vez mayor de pobres”, analizó.