A su vez, Ritondo subrayó: “Estamos dando todo el apoyo a Nicolás, que ha hecho un trabajo increíble en Pilar. Luego de la desidia y el abandono, estamos viendo las diferentes mejoras que tiene el distrito, asfalto, veredas, la llegada del SAME y la renovación de la seguridad en cada punto de los barrios y de la Provincia”.

“Tenemos un espíritu de equipo increíble, reforzando el trabajo con los vecinos, que no quieren volver al pasado y que apuesta a un futuro mejor que el que tenemos hoy”, añadió el jefe comunal.

Al respecto, Ducoté expresó: “Es muy importante la presencia de Cristian hoy, que siempre nos acompañó en Pilar. Sin el apoyo de él, no podríamos haber hecho todo lo que hicimos en seguridad. Cuando asumimos la gestión, había 223 cámaras y pasamos en cuatro años a 1000 cámaras; instalamos las alarmas vecinales; y duplicamos la cantidad de patrulleros; todo el esquema de seguridad, articulado con Provincia y las fuerzas nacionales, que nos permite combatir las mafias como nunca antes. Seguimos trabajando, junto a la gobernadora María Eugenia Vidal, para la transformación de nuestro distrito”.