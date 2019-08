Los protagonistas del cierre en Polideportivo 1 fueron los chicos tuvieron actividades recreativas y juegos de kermesse. El pequeño Carlos comentó: “Hicimos fútbol, quemado, handball y un motón de deporte. Me divertí mucho”. Otro joven sanfernandino, Luis, consideró que “es un lugar donde hacemos amigos y es muy linda la colonia. Me encanta el básquet, que es muy entretenido”. Y María agregó: “La pasamos bárbaro y se hacen mucho amigos jugando y nadando en la pile”.

En el marco de los cierres en cada polideportivo, el diputado provincial Juan Andreotti manifestó: “La verdad que un alegría estas dos semanas de colonia de invierno que ya es característica de San Fernando donde los chicos participan en pileta, fútbol y montón de actividades deportivas. Y los papás que tienen que seguir trabajando y no tienen vacaciones, tengan la posibilidad de saber que sus hijos tienen un espacio donde están contenidos, ganando valores, haciendo deporte y sumando amigos”.