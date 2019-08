El reconocido actor Mauricio Dayub llega al escenario del Cine Teatro York de la mano de “El equilibrista”, unipersonal que cuenta con la dirección de César Brie y el guión del intérprete, en colaboración con de Patricio Abadi y Mariano Saba.

Con entrada libre y gratuita, la obra será el próximo sábado 10 de agosto a las 21 en Alberdi 895, Olivos, y significará una oportunidad inigualable para disfrutar de la actuación de uno de los actores más destacados de la escena teatral local.

“Cuando llegué a ser adulto me di cuenta de que estaba en un problema: no me gusta la vida de los adultos. No me gustan la resignación, los cumplidos, los bancos, ni los remedios. Me gustan la ilusión, la euforia, la expectativa, la posibilidad. En eso ando. Por eso este espectáculo”, reflexiona Mauricio Dayub sobre la obra que protagoniza.

Las entradas -dos por persona- se retiran en la boletería del teatro con una hora de anticipación. Para mayor información, ingresar al Facebook del área de Cultura de la Comuna.