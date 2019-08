Sorteos, juegos recreativos y shows gratuitos fueron algunas de las actividades que el Municipio organizó para toda la familia en distintas localidades del distrito.

Con una gran variedad de actividades, el Municipio de San Isidro festejó el sábado pasado el Día del Niño. El intendente Gustavo Posse estuvo presente en la celebración que se realizó en el barrio La Cava, que incluyó sorteos, juegos recreativos, payasos y shows gratuitos.

Los festejos que arrancaron al mediodía, se extendieron hasta la tarde en las diferentes localidades del distrito, el barrio La Cava, el Campo 6 en el Bajo de San Isidro, la Plaza Carlos Gardel en Beccar, el Campo 2 en Boulogne, el Campo 5 de Villa Adelina, y la plaza de Udaondo y Luis de Flores en Beccar.

Tras compartir la celebración y dialogar con los vecinos del barrio La Cava, el intendente Gustavo Posse expresó: “Tuvimos un sábado a puro festejo, donde la diversión fue protagonista. La niñez es un momento único e irrepetible y nosotros tenemos que ayudar para que disfruten este día en familia”.

Durante la jornada, en cada lugar, hubo de todo, juegos recreativos, magia, payasos, globos, golosinas y sorteos de bicicletas, pelotas y muñecas.

Los payasos Raymonds y Membrete con chistes y un amplio repertorio de baile, juegos y malabares, divirtieron a grandes y chicos. “Todos se engancharon con nuestro paso de comedia, fue genial. Les agradecemos a los vecinos de La Cava por su calidez y gran recibimiento. Está muy bueno que el municipio extienda el festejo en todos los barrios”, destacaron.

Visiblemente emocionado, luego de ganarse una bicicleta, Ismael Belloso de 10 años, comentó: “La pasé genial, me divertí con mis amigos y encima me gané una bici. No lo puedo creer”.

A su lado, Jonás Amarilla de 12, contó que le gustó el show de los payasos y que no paró de bailar.

“Es un espectáculo ideal para disfrutar en familia. Nos pone muy contentos que venga el intendente a hablar con nosotros y a responder nuestras inquietudes”, completó Karina Ruiz, vecina del barrio La Cava.