“El Municipio promueve que los jóvenes se involucren con sus barrios a través de diversas actividades. Y a partir de estas campañas de recolección de residuos se crearon cinco centros de tercera edad y recuperamos más de 40 toneladas de aparatos informáticos. Nos produce una gran felicidad que los vecinos guarden esos equipos que no utilizan para ser donados en estas jornadas que invitan a cuidar el medio ambiente y a la inclusión”, sostuvo el secretario de Integración Comunitaria local, Arturo Flier.

“Ya llevamos tres años realizando esta campaña, que busca que estos residuos electrónicos altamente contaminantes no lleguen al CEAMSE ni que sean compactados, sino que junto con la Fundación Equidad los recuperamos para convertirlos en nuevas computadoras, que se destinan a centros de jubilados, jardines de infantes y escuelas públicas. Con esta iniciativa ganamos todos”, afirmó.