Por su parte, Matías, comentó: “Los vecinos vemos que las cosas se hicieron, el balance es positivo. El Municipio cambió mucho. Antes teníamos calles de tierra, no había cloacas y no podíamos atendernos en el Hospital Provincial por la cantidad de gente que había. Hoy tenemos todo eso y los chicos pueden ir a los Polideportivos y estar contenidos. Para las familias es muy importante”.

“Hoy caminamos por las calles de Virreyes, hablando con los vecinos. Nos alegra que vean el avance y la renovación que ha tenido San Fernando en estos años. Nuestro objetivo es seguir realizando obras integradoras, continuar con el programa de ´San Fernando sin barreras´, seguir renovando cada uno de nuestros polideportivos. También continuar trabajando con el Hospital Municipal, porque no hay obra más integradora que poder brindarle salud a los sanfernandinos”, manifestó Juan Andreotti, tras dialogar con los vecinos.