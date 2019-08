Por su parte, Spalletti indicó que “hay una enorme cantidad de argentinos y de vecinos de Tres de Febrero que no quieren saber nada con la polarización en la que nos quieren entrampar”. “La polarización es una estrategia electoral que les conviene a muchos dirigentes, pero le hace mucho daño a la sociedad. Está alternativa surge porque estamos del lado de la gente”, expuso, y añadió: “Hay vida en Argentina sin Macri y sin Cristina, y esa vida es mucho mejor”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com