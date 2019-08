El presidente del Concejo Deliberante local, Sergio Iacovino, consideró que en el distrito no existían...

Cuando se inició la gestión del intendente Diego Valenzuela había un 76% de agua potable y un 80% de red cloacal, además de un importante número de problemáticas que arrastraban las antiguas cañerías o las nulas conexiones en los lugares más relegados del distrito. Los trabajos estaban estancados hace años y ya no había avance alguno. Por eso se realizaron distintas obras, principalmente en los barrios que se encuentran en la zona norte de Tres de Febrero, donde el servicio no existía o era deficiente por falta de presión.