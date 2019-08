Consultado por las próximas elecciones ejecutivas y legislativas nacionales y, en distintos distritos del país, sostuvo que “la Argentina pasó por momentos difíciles, pero no fueron en vano; estamos en el camino correcto y construyendo las bases para el desarrollo del país”. Destacó, en este sentido, también la gestión de María Eugenia Vidal en la Provincia de Buenos Aires y concluyó que “en estas elecciones se juega no volver al pasado”.

Ivoskus: “En estas elecciones se juega no volver al pasado”