En Hurlingham ya se palpita un fuerte clima electoral y el distrito fue noticia cuando hace pocos días militantes del Frente de Todos agredieron a miembros del equipo de Delfino. Sobre esto, el candidato a intendente dijo en la entrevista: “Desde el primer día, inculcamos uno de los valores más importantes, el respeto por el otro. Las elecciones se ganan en las urnas no con estas prácticas”.

Ante las preguntas de la prensa sobre las obras de Provincia y Nación que se adjudicó la gestión de Juan Zabaleta, Frigerio aseguró: “Las obras no son de ningún dirigente, las obras son de los vecinos”. Además, hizo referencia a que “si bien parece que los argentinos nos olvidamos lo que hemos vivido durante 12 años, las actitudes prepotentes del kirchnerismo, con sus escraches y mentiras, no hacen más que colaborar con nuestro crecimiento”.