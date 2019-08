En El Talar, el sistema Alerta Tigre Global permitió controlar un feroz incendio de un vehículo. Las cámaras del COT mantuvieron un seguimiento minucioso del operativo, que contó con el apoyo de los bomberos de General Pacheco y Defensa Civil. No se lamentaron víctimas ni heridos.

