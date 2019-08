Además, el Municipio está a la espera del traslado (será un corrimiento hacia el cañadón del ex ferrocarril Urquiza) de la Planta Reguladora de Presión perteneciente a la empresa Gas Natural Ban, imprescindible para la normal distribución de gas en los hogares de toda la zona.

El Intendente Osvaldo Cáffaro, al finalizar la recorrida explicó: “Es una obra muy importante en lo estructural para la ciudad, ya que significa no solamente la doble mano, sino distintas intervenciones como el parquizado, las calles, las veredas, entre otras”.