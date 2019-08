Por último, Leo Nardini habló sobre la importancia de las tareas de hidráulica que se concretaron y desarrollan en distintos puntos de Malvinas Argentinas por parte del Estado comunal: “En las obras de hidráulica generalmente intervienen Nación y Provincia por la magnitud de los costos de esa obra. En el medio, tratamos de trabajar en obra pública descentralizada sobre ese tema para que el vecino tenga mucho más acceso y las inundaciones no sean un problema”.

Además, afirmó que “el objetivo de este nuevo pavimento es que genere conexión y descomprima el tránsito en diferentes puntos de la localidad, y que “restan un par de meses de trabajo por delante para finalizarlo en su totalidad, pero el avance se ve”.”También fortalece la seguridad, ahora van a poder entrar los patrulleros, ya no hay excusas”, agregó el jefe comunal.

“Los vecinos habían perdido las esperanzas de que se podía hacer obra pública teniendo en cuenta que la problemática de este lugar sigue siendo el arroyo al no estar entubado. Eso hizo que creyeran que jamás iban a poder tener el pavimento”, comentó Nardini en referencia al arroyo Las Tunas, el cual costea la calle Madame Curie.