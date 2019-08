Debido a un fallo judicial de 2007 en respuesta a un amparo presentado por la Defensoría del Pueblo de la Nación, la Justicia obligó a la empresa concesionaria Ferrovías y al Estado Nacional a que cada una de las estaciones cuente con rampas fijas y una móvil por estación en un plazo de 90 días. Estas obras no habían sido encaradas hasta el momento y hoy están en ejecución.

