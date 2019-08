“Esto nos da mucha alegría, porque de alguna manera estamos generando igualdad de oportunidades para todos nuestros vecinos, que es lo más importante, tratando de llegar a cada rincón de San Fernando, en este caso a la Segunda Sección de islas, Carabelas y Paraná de las Palmas. Tenemos muchos vecinos no sólo de San Fernando, sino también de otros municipios que se atienden en nuestro hospital, y que podamos ofrecerle este equipamiento es muy importante para su salud”, concluyó.

El presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio, presente en el momento del embarque en el Parque Náutico, dijo: “Estamos embarcando un equipo de rayos para radiología y otros estudios que son muy importantes para nuestros vecinos de la isla, destinado al Hospital Do Porto que inauguramos hace 15 días totalmente a nuevo, con gimnasio de rehabilitación y 40 camas. Y hoy estamos llevando el equipo de rayos para que el nuevo hospital tenga todas las herramientas disponibles para darle la calidad de atención que merecen nuestros vecinos isleños”.

El Municipio de San Fernando inauguró recientemente una importante renovación y ampliación estructural del Hospital Do Porto, sito en Paraná de las Palmas y Carabelas, incorporando un área para tratamiento y rehabilitación motora. Se destinaron más de 20 millones de pesos a la obra. En esta oportunidad, se le entregó un moderno equipo de rayos para completar su equipamiento.

San Fernando incorporó un moderno equipo de radiología para el Hospital Do Porto