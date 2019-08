En Maquinista Savio, el intendente Ariel Sujarchuk y el director de supermercados Coto, Roberto de la Riega, recorrieron la Unidad de Diagnóstico Precoz de Maquinista Savio, donde en horas más comenzará a funcionar el nuevo sector construido a partir de la campaña solidaria “Doná tu vuelto” que la empresa llevó adelante en todos los locales de su cadena.

“Con la ampliación de la UDP pasamos de seis a 24 camas en la localidad. Esto nació como un centro especializado en temas pediátricos que, por necesidad y demanda de los vecinos, ampliamos con tecnología de última generación y que hoy no sólo atiende a los vecinos de la zona sino también de la región. Seguimos mejorando el sistema municipal de salud, ya no solo para los escobarenses sino para todas aquellas familias que no tienen en su partido la calidad de la atención primaria a la que accedemos en nuestro distrito. Una vez más, reafirmamos el compromiso de que la salud es un derecho y es el Estado el que debe garantizarlo”, expresó Sujarchuk.

Durante el encuentro, de la Riega y el subsecretario de Salud, Juan Manuel Ordoñez, firmaron el contrato de cesión por el cual la obra es patrimonio del municipio. “Transformamos en ladrillos la campaña que desplegamos en toda la cadena de supermercados a nivel nacional. La gente ya puede venir a Savio a constatar lo que hicimos con el vuelto que tan solidariamente donaron”, enfatizó el representante de Coto.

Las tareas en la Unidad de Diagnóstico Precoz de Maquinista Savio incluyeron una ampliación de 3500 metros que permitió sumar 24 camas de internación, construir un laboratorio de análisis clínicos, y expandir los consultorios externos, salas de rayos, ecografía y triage.

La remodelación también posibilitó que los sectores de recepción y las áreas administrativas agrandaran su capacidad para comodidad de los pacientes y del personal del centro. Asimismo, alumnos de la Escuela Técnica 3 de la localidad realizaron las mamparas para las camas de internación. Anteriormente, la UDP había incorporado medicina clínica de adultos y servicio de odontología para todas las edades.