“El programa no tendría el éxito que tiene, si no fuera por el trabajo en conjunto con el vecino. Nosotros nos acercamos, le explicamos al vecino el trabajo que llevamos a cabo, le comentamos como es la separación de residuos y ellos se autoconvocan al programa porque saben que tenemos que cuidar el ambiente”, señaló el subsecretario de Servicios Públicos, Andrés Petrillo, a lo que agregó “estamos a la vanguardia en la provincia de Buenos Aires en materia de tratamiento y gestión de residuos”.

En lo que va del año, Vicente López ha logrado recolectar más de un millón de kilos de residuo reciclable a través del programa “Día Verde”, que se lleva adelante con la modalidad puerta a puerta en la recolección de los residuos reciclables -papel, plástico, cartón, metal y elementos de vidrio de residuos orgánicos- separados por el vecino y sacados a la calle a las 8 de la mañana, un día particular de la semana según la localidad.