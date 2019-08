Andrea Torchetti, autora, explicó a SMnoticias que el objetivo de la misma, que se viene exponiendo desde 2013, es “visibilizar a los pueblos originarios para que la gente sepa que existen”. En el Día de la Pachamama, la exposición manifiesta “Ser nativo es asunto del corazón, no del color de tu piel”.

Este viernes por la noche en el comité de la Unión Cívica Radical de San Martín se inauguró la muestra “Orígenes y Raíces”, bajo el lema “caminar con la tierra, no sólo sobre ella”.