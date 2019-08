El candidato a Intendente del Frente de Todos dijo que “Estos son tiempos especialmente difíciles para la juventud. En estos 3 años y medio muchos de ellos vieron frustrados sus proyectos, sus ganas de estudiar y formarse por un gobierno que en lugar de generar oportunidades, recortó”. Y agregó: “Y como dice Alberto, no hay nada peor que una sociedad que frustra los sueños de los jóvenes”.

