Después de que el oficialismo no diera quórum a la sesión extraordinaria con el pedido de interpelación...

“El polideportivo lo van a disfrutar un montón de chicos y de vecinos en general, familias humildes y trabajadoras que cumplirán el sueño de cualquier padre o madre, hacer feliz a sus hijos. Será un lugar de risas y alegría, que se puede concretar gracias a la combinación de recursos económicos y de un gran equipo que trabaja en conjunto, que no gobierna en las redes sociales sino en los barrios, atendiendo las demandas de todos los vecinos”, finalizó el intendente de Escobar.

“Este es un gobierno que no para de hacer obras de infraestructura vinculadas al espacio público, el deporte, las iluminarias y la seguridad. En Lambaré y Doña Justa, una zona de Maschwitz con vecinos que se sentían olvidados, hoy el Estado municipal dice presente para seguir mejorando la calidad de vida de todos”, expresó Ariel Sujarchuk.