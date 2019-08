El jefe de la agencia en INSSJP – PAMI de José C. Paz adelantó las obras que iniciaron en la oficina...

Las motos no lograron desarrollar motores anfibios, como los vecinos no se resignan a vivir en el abandono, como lo hizo Oscar al ponerse en contacto con el whatsapp de SMnoticias .

Científicos de la Universidad de California arribarán en vuelo charter al país para estudiar un caso único: ¿Cómo lograron las motos de José C. Paz adaptarse a las calles inundadas y a los barrizales del distrito?

El extraño caso de las motos anfibias de José C. Paz