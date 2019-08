El doctor Rubén Tucci, máxima autoridad del Consejo Superior del Colegio de Médicos de la Provincia, es la cara visible de la agrupación Floresta Unidad, y el candidato a presidente del club All Boys de ese espacio. A días de las elecciones, que se realizaran el domingo 4 de agosto, brindó una conferencia de prensa.

“Nuestra agrupación viene trabajando hace dos años. Nacimos a partir de la posibilidad de trabajar para mejorar la infraestructura del club, el polideportivo y el jardín maternal que falta construir. A partir de eso comenzamos a reunirnos y a pensar en diversas maneras de colaborar con el club, siempre de forma desinteresada”, explicó el referente de Floresta Unidad.

Indico luego que hoy aportan “al mantenimiento del campo de juego” del Estadio Malvinas Argentinas”, y con las gestiones para conseguir “un predio y alojamiento para que el plantel profesional realice la pretemporada”. Detalló que forman parte de la agrupación la familia Barraza, responsable de la empresa de lácteos; el dirigente gremial Juan Pablo Brey; y el representante de jugadores Marcelo ‘el Bocha’ Valeri. “Los compañeros me han elegido para que los represente en estas elecciones como candidato a presidente”, subrayó.

Tucci mencionó luego que “lo central del club es el futbol profesional”, pero aclaró que “nuestra agrupación apunta a incentivar la vida social del club y todas las actividades deportivas que ofrece”. “Queremos que se acerquen chicos, mujeres y familias en general. Queremos brindar diferentes actividades, tanto en los espacios del estadio como en el polideportivo de la calle Chivilcoy”, agregó.

“También tenemos una idea respecto al tema salud, vinculada a tener habilitados consultorios para atención de socios, más que nada de los vitalicios y los socios de la tercera edad”, expuso, y haciendo referencia a otra propuesta, añadió: “También queremos que se controle permanentemente la salud de los juveniles. Así se pueden detectar patologías que, tratadas desde una edad temprana, se pueden corregir”. “Queremos un club con vida social y que también le vaya bien en el futbol profesional”, aseveró.

En esa línea, el vecino de Floresta reveló que Marcelo ‘el Bocha’ Valeri colaborará con el club en materia del futbol profesional. “Las inferiores son el patrimonio y el futuro del club. Tenemos que cuidarlas y potenciarlas”, declaró. Desmintió a su vez que la agrupación de la que forma parte quiera privatizar el futbol profesional. “Nada más alejado de eso. Ninguno tiene esa intención en nuestra agrupación. Somos gente de trabajo, y nosotros tenemos la concepción social de un club”, afirmó.

Respecto de lo económico, reconoció que “la situación económica que está pasando All Boys es difícil”. “Nosotros tenemos sponsors e ideas de cómo hacer para reestructurar lo económico. Con la posibilidad de alguna venta podremos disminuir las deudas. Queremos desendeudar el club para seguir creciendo en otras cosas”, dijo. Y prosiguió: “Ya tenemos a la vista un predio de diez hectáreas para hacer canchas de todo tipo y actividades recreativas. Con eso buscamos dar de bajas los espacios que hoy alquila el club para entrenar y realizar actividades”.

Las elecciones serán el próximo domingo, y como recordó el doctor Rubén Tucci, “hace 21 años que no hay” votaciones. “Floresta Unida fue uno de los grandes impulsores de que haya elecciones en All Boys. Que haya elecciones significa la posibilidad de debatir ideas y de que el socio opine y se interiorice de la realidad del club. Con una lista única eso no pasaba”, puntualizó.

“Creemos que es sano discutir propuestas y escuchar a los socios, y que sean ellos los que eligen. Nuestra lista está integrada por gente del club, a los que todos conocen. En lo personal siempre estuve vinculado a la conducción de otras instituciones vinculadas a la salud, y ahora queremos trasladar esa experiencia de tantos años a nuestro querido All Boys”, finalizó.