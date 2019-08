En el día de hoy la economista Paula Español, muy cercana al equipo de trabajo de Axel Kicillof, compartió un análisis de la situación económica del país junto al candidato a Intendente Federico Achával. El encuentro reunió a comerciantes de la localidad de Derqui, quienes compartieron sus inquietudes sobre la realidad actual y el impacto en su día a día.

“Todos los días vemos y escuchamos el daño que las políticas de Cambiemos están generando en la economía nacional y local”, dijo Achával al abrir el encuentro. “No por nada hace 14 meses consecutivos que las ventas están cayendo. No por nada todos los días en nuestro país cierran entre 40 y 50 PyMEs y, en eso también están los comercios”, planteó.

Por su parte, Paula Español explicó que “Está claro que la prioridad de este gobierno es la especulación financiera y no la oferta productiva. Cambiemos no ve es que para que una economía sea sostenible necesita tener fábricas produciendo, trabajadores generando y comercios vendiendo y no máquinas apagadas, que apagan la producción y el consumo”.

Achával se refirió a la situación local: “En Pilar y en Derqui lo vemos. Es inevitable que cada vez que entramos a un comercio el dueño no nos hable de su preocupación porque los números no le dan; que nos diga que ve que la gente no tiene plata o que nos cuente que tiene una deuda en una tarifa o con un proveedor de miles de pesos”, dijo.

“Por eso, como dice Alberto, en el Frente de Todos la prioridad es volver a prender la economía. Y eso se logra desde cada lugar”, afirmó. “En Pilar, proponemos recuperar un Estado que fomente el crecimiento del sector comercial, priorizando a los proveedores locales. El gobierno municipal es el primero que puede tenderle la mano a nuestros comercios con la decisión política de ser él mismo el que les genere actividad”, expresó.

Achával también dijo que “Venimos de 3 años y medio de un modelo que además de apagar la economía, a nivel local persiguió y presionó a los comercios”. Y contrapuso: “Nuestra propuesta es que ningún comercio de Pilar se vaya al Veraz. Entendemos que alguien que llega a esa instancia es alguien que pierde la posibilidad de financiarse, de seguir invirtiendo y de crecer. Y a diferencia de este gobierno, queremos fomentar que eso pase”.

El candidato a Intendente luego dijo: “No se trata sólo de medidas económicas. Es mucho más lo que un gobierno municipal puede hacer, por ejemplo, preocupándose por mejorar los centros urbanos. Cuidar el espacio público y garantizar cosas básicas como la seguridad o la iluminación de los centros urbanos es clave para que los vecinos salgan a la calle, entren a nuestros comercios y se promuevan las ventas”.

Para cerrar dijo: “Poner de pie a Pilar es poner de pie cada uno de nuestros comercios y lograr que vuelvan a pensar en invertir más que en cerrar. Y nuestro compromiso es recuperar un Estado que les devuelva las oportunidades para hacerlo”.