Después de que el oficialismo no diera quórum a la sesión extraordinaria con el pedido de interpelación de Ducoté, Federico Achával dijo: “Ducoté habla para mentir pero no para dar explicaciones”. “Hoy en el Concejo Deliberante esperábamos que diera respuestas a muchos temas que a los pilarenses le preocupan, pero una vez más no vino”, planteó.

“El Intendente sigue sin dar respuestas a temas que son graves”, dijo. “En esta gestión tuvimos el robo de un bebé en el Hospital Meisner. Sin embargo, todavía no tomó ni una sola medida por este tema, no dio ni una sola explicación o garantía de que un hecho así no va a volver a ocurrir”, describió.

“En esta gestión tuvimos 19 escuelas cerradas por problemas de infraestructura y hoy tenemos escuelas que no tienen calefacción. En esta gestión se cayó el techo de un aula en la cabeza de un alumno de 1er grado y un chico recibió un sándwich podrido en el comedor escolar, que está a cargo del municipio”, recordó. “De estas, y de muchas otras cosas, los pilarenses están pidiendo una explicación y con lo que se encuentran es con un Intendente que se esconde atrás de sus concejales”, disparó.

“A menos de 10 días de la elección, Ducoté sigue sin dar respuestas básicas de su gestión. ¿Con qué cara le va a ir a pedir el voto a la gente ahora? ¿De qué les va a hablar si no puede responderle los temas ellos quieren saber?”, planteó. “No se puede tapar toda una realidad con anuncios y campaña del verso. Pero eso es lo que Ducoté pretende hacer cada vez”, apuntó.

Por su parte, Santiago Laurent, jefe del bloque de concejales dijo: “Ducoté habla de diálogo pero evade cada instancia en la que desde el Concejo Deliberante se le quieren cuestionar cosas. Esta es la quinta vez que convocamos al Intendente Ducoté a venir, y como cada una de esas veces, con lo que nos encontramos es con el silencio”.

Luego expresó: “Nuestro rol como concejales es representar la voz de los pilarenses, y hoy lo que queríamos debatir eran una serie de preguntas que ellos se están haciendo de la gestión del Intendente”.

Para cerrar Achával declaró: “Necesitamos que Ducoté deje de hacer campaña del verso y se ocupe de lo que le corresponde, que es gestionar y rendirle cuentas a la gente”. Y concluyó: “Pero los pilarenses saben cómo son las cosas y no van a dejar que se los engañe una vez más con anuncios que después no se van a cumplir. Quieren que se les hable de la realidad que vienen sufriendo hace casi 4 años y nosotros vamos a acompañar su pedido”.