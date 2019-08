Nardini y parte de sus funcionarios de gobierno, charlaron, debatieron y escucharon a cada uno de los industriales, teniendo siempre como premisa, construir a través del dialogo. “Es importante tener ese norte y una muy buena comunicación, porque no solo se trata de la producción, sino también de la educación, la infraestructura, y de un montón de elementos que hacen al desarrollo territorial”, afirmó Ferreyra.

This site is protected by wp-copyrightpro.com