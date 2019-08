Por último, el vecino Víctor opinó: “Soy peruano y hace diez años que vivo en San Fernando con mi familia. Me encanta esta ciudad, es muy tranquila y de gente noble”.

Y Franco, vecino de la calle Arnoldi, sostuvo: “Lo que más me gusta de San Fernando son los túneles, la ciudad de verdad ha mejorado. Me parece interesante poder dialogar con los candidatos y que escuchen nuestra opinión”.

“Estamos recorriendo todo lo que comprende entre las calles Arnoldi y Sobremonte, visitando a los vecinos y charlando sobre las necesidades de algunas cuestiones pendientes. Todos los días nos encontramos con un montón de problemas de trabajo, falta de alimento y falta de conexión con el Estado Nacional y Provincial en servicios básicos no cumplidos”, manifestó Aparicio.