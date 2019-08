Del Foro del Cambio participaron, Alex Campbell, precandidato a diputado provincial y uno de los postulantes a presidir la Cámara de Diputados de la Provincia; y los precandidatos a intendente, Gastón Di Castelnuovo, de Ituzaingó; Santiago López Medrano, de San Martín; Segundo Cernadas, de Tigre; Luis Otero, de Avellaneda; Alejandro Finocchiaro, de La Matanza; Gabriel Mércuri, de Lomas de Zamora; Carlos Regazzoni, de Almirante Brown; Leandro Costa, de Escobar; y Ezequiel Pazos, de José C. Paz, entre otros.

Si bien este año Vidal aún no había visitado Hurlingham, ya en el final de su campaña decidió juntar a toda “su tropa” en el distrito gobernado por Juan Zabaleta, y donde espera que el trabajo de su candidato, Lucas Delfino, sea noticia el día de la elección ya que es uno de los que mejor mide.

Participaron en total 86 candidatos de Juntos por el Cambio en 67 distritos. Varios asistentes comentaron que la llegada y el acompañamiento de Vidal es un empujón para todos ellos, y así lo confirmó Lucas Delfino, quien sostuvo que “para nosotros es muy importante recibir el apoyo de María Eugenia”. “Es una campaña muy importante que se va a definir en el territorio. Sabemos que en esta elección los distritos que no gobierna Juntos por el Cambio van a ser determinantes para la reelección del presidente y la gobernadora. Muchos de los que estuvieron hoy acá, van a ser los nuevos intendentes y van a dar grandes batallas, y estoy convencido que vamos a ganar en Hurlingham en las elecciones de agosto y octubre”, agregó.