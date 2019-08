Finalmente, al respecto de la campaña gráfica de Juntos por el Cambio en Tres de Febrero, que a diferencia de otras comunas, expone fotografías del intendente junto al presidente de la Nación, Sergio Iacovino afirmó: “este proyecto no se concibe sin Mauricio Macri, y sin él, ningún proyecto de Cambiemos hubiera existido”.

Al respecto del voto del ciudadano de Tres de Febrero, Sergio Iacovino entiende que el votante “privilegiará las políticas públicas generadas desde el Estado Municipal, las que antes no existían”. “En 2015 encontramos un Municipio estancado y lo pusimos en marcha”, exclamó.

“Nosotros tratamos de focalizar la campaña en nuestras ideas y no nos ocupamos mucho de ver lo que hacen nuestros adversarios”, sostuvo el primer candidato a concejal de la lista de Juntos por el Cambio en Tres de Febrero. “Si en su construcción (de la oposición) surgen errores, servirán para mostrarle al vecino dónde está la opción real para seguir gobernando”, entiende Iacovino “por contraposición a ese pasado que quiere volver a robarnos el futuro”.

El presidente del Concejo Deliberante local, Sergio Iacovino, consideró que en el distrito no existían políticas públicas, lo que cambió a partir de la llegada de Diego Valenzuela al Municipio, eso será lo que privilegiará el vecino, entiende, al momento de votar en agosto y octubre.