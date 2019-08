En ese sentido, el funcionario recordó: “El año pasado hicimos este jardín a nuevo, se trata de un edificio antiguo que se hizo en 1985 en la administración de Cafiero y se encontraba muy deteriorado. Desde entonces, no se le había puesto un peso. El intendente Luis Andreotti decidió hacer la obra, junto con otras 20 escuelas que se renovaron. Hoy le trajimos el mobiliario que pidieron para el comedor para que los chicos tengan un espacio más digno, que es lo que queremos para nuestros establecimientos educativos públicos”.

