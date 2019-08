Por su parte, Alberto destacó: “Las pymes no pueden seguir siendo tratadas como grandes empresas, tenemos que encontrarles una salida porque son las que crean el 80 por ciento del empleo argentino. A partir de diciembre vamos a prender la economía para que los argentinos vivan mejor”.

Durante el Encuentro de Producción, Empleo, Ciencia y Tecnología, Katopodis señaló: “Con empresarios, comerciantes y científicos recibimos a Alberto Fernández en San Martín con la esperanza de poner de pie a la Argentina. Las pymes generan trabajo no las Leliq, el Estado tiene que cuidar el empleo y la industria nacional”.