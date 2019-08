“Esta es una obra inédita porque primera vez en la historia del partido de Escobar, la Municipalidad construye cloacas con fondos propios. Nuestro distrito Tiene muy pocas cloacas. Por eso, realizamos gestiones y pasamos de tener el servicio de ABSA a tener el de AySA, que expande las cloacas y la red de agua potable por todo el distrito. Pero el partido de Escobar es tan grande que hay muchos puntos a los que la empresa no va a llegar con agilidad si no intervenimos nosotros también”, expresó Sujarchuk.

This site is protected by wp-copyrightpro.com