Las llamas iniciaron pasadas las 3 de la mañana, por motivos que aún no se determinaron, en el predio ubicado en el interior de la manzana, lo que se dificultó las tareas en un primer momento. No es la primera vez que se desata un incendio en el lugar, indican vecinos.

Más de 20 dotaciones de Bomberos de distintas localidades combatieron anoche un importante incendio en una carpintería ubicada en la intersección de 4 de Febrero y La Nueva, en el barrio de San Andrés. Hubo miedo entre los vecinos por la magnitud del siniestro. Afortunadamente no hubo heridos ni personal afectado.