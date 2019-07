“La mayoría de los jubilados no tienen a alguien que pueda pasar todo el día con ellos, y muchos lo necesitan. Creemos entonces que es el Estado quien tiene el deber de acompañarlos”, expresó. “Así vamos a estar reconociendo el trabajo de toda su vida”, remató.

“Como plantea Alberto tenemos el deber de recuperar para ellos un Estado que reconozca el trabajo de toda su vida. Y por eso el compromiso de subir un 20% las jubilaciones y de volver a hacer que los medicamentos sean gratuitos”, remarcó. “Hoy en los barrios de Pilar con lo que nos encontramos es con jubilados que tienen un problema en el corazón o necesitan seguir una dieta y no pueden pagar lo que necesitan, o peor que pasan el día al mate cocido porque no les alcanza para el almacén”.