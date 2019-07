Finalmente, el presidente del bloque del Frente Renovador en Diputados afirmó que “a escala interanual, de las 12168 empresas menos en el padrón, 11800 son firmas de menos de 50 empleados y de ellas, 10469 empleaban a menos de 10 trabajadores”. “Estas empresas en su amplia mayoría estaban radicadas en la provincia de Buenos Aires. Es una realidad que la gobernadora Vidal no puede ni debe ignorar, aunque esté en campaña electoral”, cerró.

Eslaiman recalcó que, según los propios datos del INDEC correspondientes al primer trimestre de 2019, en el Gran La Plata hay más de 150 mil personas que buscan trabajo. Son 37 mil que no tienen ninguna fuente de ingreso y más de 120 mil en busca de un complemento. En el conurbano son casi 2 millones de personas en la misma situación.

En los fundamentos del proyecto que el jefe de la bancada massista presentó en Diputados, expresó que “los miles de bonaerenses que se han quedado sin trabajo como consecuencia de las políticas neoliberales que la gobernadora apoya y de las que es parte, y los miles de jóvenes que buscan empleo en este contexto de crisis, no se merecen declaraciones de la primera mandataria provincial como las que por el presente proyecto expresamos nuestro rechazo”.

“Vidal argumentó que el kilómetro de cola que había en las afueras del penal de Lisandro Olmos no era por la falta de trabajo sino porque quieren estudiar para ser guardiacárcel, sumado a sus dichos anteriores que la demanda de trabajo era porque crece la población”, explicó Eslaiman.