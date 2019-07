Estuvieron presentes en el evento, el director de Tránsito, Jorge Barrasa; los concejales Corina Ramírez y Pablo Peredo; ex miembros de Bomberos y vecinos.

“Hoy compartimos una noche de encuentro con comerciantes, industriales, empleados de comercio, concejales, vecinos y una infinidad de colaboradores. Pero quiero resaltar que sin el apoyo permanente que recibimos del Municipio de San Fernando, esta institución no podría estar prestando el servicio a la comunidad”, completó.

Funcionarios municipales estuvieron presentes en la cena que todos los años realiza la institución rescatista para recaudar fondos. Se realizaron sorteos y el conocido músico Richard Santos fue el encargado de ponerle ritmo a la noche. “Estamos compartiendo con vecinos y esta institución centenaria una reunión que llevan a cabo para seguir activos. Nuestros Bomberos no solamente tienen el cuartel más grande de Argentina, sino que también ahora han incorporaron mujeres al cuerpo de voluntarios y eso nos llena de orgullo”, afirmó el concejal Pablo Peredo.