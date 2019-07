“Igualmente importante es que las vecinas se hagan mamografías acercándose al Hospital, porque no en todos lados está la posibilidad de hacerse una mamografía de este nivel, que es el estudio base para detectar el cáncer de mama en primera medida, sobre todo a partir de los 30 años, y más cuando tienen antecedentes familiares. Las vecinas lo tienen a disposición”, cerró.

El precandidato a intendente, Juan Andreotti, quien visitó el nosocomio junto al presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio, expresó: “Hoy es un día importante, porque incorporamos al Hospital un mamógrafo que realiza tomosíntesis, un estudio por el cual -si se detecta alguna patología maligna- hace un barrido, que es un nuevo procedimiento que permite a la mujer no pasar por tantos estudios engorrosos, mejorando el servicio, y mostrando la evolución de manera inmediata en forma digital. Para nosotros, es muy importante poder brindar este nivel de tecnología para la salud de los sanfernandinos”.