En el barrio Presidente Perón de la localidad de Garín, el intendente Ariel Sujarchuk recorrió distintas obras de asfalto y estabilizado ya finalizadas en las calles 26 de Julio, Los Olmos y Constituyentes. Dichas tareas complementan un total de 54 cuadras terminadas y otras que actualmente se encuentran en ejecución.

En la misma localidad, supervisó los trabajos de puesta en valor de la plaza del barrio 24 de Febrero, donde se colocó un kit de juegos saludables sobre una plataforma de hormigón y juegos infantiles en el sector de arenero. Además, se realizaron 400 metros de vereda en el entorno de la plaza.

“Para nosotros no hay barrios chicos ni barrios grandes, no hay vecinos de primera ni vecinos de segunda, no hay barrios postergados ni barrios olvidados. Son todos iguales y presentes ante un gobierno municipal que quiere llegar a cada rincón del partido de Escobar”, expresó Sujarchuk.

Estos trabajos corresponden al Plan Integral de Mejoramiento de Infraestructura Urbana de la Municipalidad de Escobar, que con fondos propios totalizará 835 calles asfaltadas y estabilizadas en Garín durante la gestión Sujarchuk.

El jefe comunal también estuvo en la plaza del barrio La Arboleda para observar los avances de la obra de puesta en valor, en el marco del programa Presupuesto Participativo, que incluyen la colocación de juegos infantiles, mesas, luminarias, cartelería nueva, cestos de residuos y la restauración de los bancos existentes.

“Donde hay un compromiso vecinal ahí está el Estado municipal codo a codo acompañando a cada ciudadano. Por eso invito a todos a participar y a ser parte de esta metodología, que es la de soñar proyectos colectivos y hacerlos entre todos”, manifestó Sujarchuk.