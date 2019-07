Pedro Andrés Curto Maciel, de 19 años, resultó gravemente herido tras ser atacado a balazos por dos ladrones que intentaron robarle la moto. Al no poder alcanzarlo, le dispararon tres veces, hiriéndolo gravemente. Recibió dos disparos en su pierna derecha y uno en el tórax, que le compromete el hígado, el diafragma y el estómago.

